В Брянске осудят главу управления ветеринарии за взятку в 100 тысяч рублей

По информации СУ СК РФ по Брянской области, начальница ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска» обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Днем 30 октября 2020 года обвиняемая с целью предотвращения ее увольнения с занимаемой должности и не привлечения к уголовной ответственности за растрату бюджетных денег возглавляемого учреждения, находясь в поселке Путевка Брянского района Брянской области, передала своей знакомой 100 тысяч рублей для их последующей передачи в качестве взятки.

Однако, посредница передачи взятки сообщила о взятке в правоохранительные органы.

Вскоре уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.