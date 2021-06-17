В Брянске осудят студента, напавшего на бывшего арендодателя квартиры

По информации прокуратуры Советского района Брянска, 20-летний студент колледжа обвиняется в грабеже с применением насилия.

В начале января 2020 года обвиняемый против воли собственника проник в квартиру в одном из жилых домов по улице Красноармейской в Брянске. Там он стал требовать от собственника квартиры вернуть ему ранее уплаченные в счет аренды и залога 2 500 рублей.

После избиения потерпевший связался со своей знакомой и попросил ее перевести деньги на карту злоумышленника. Получив деньги, обвиняемый скрылся.

Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Брянска для рассмотрения по существу. Студенту грозит до 7 лет тюрьмы.