В Брянске осудят украинца, ограбившего магазин ювелирных украшений

По информации прокуратуры Брянска, гражданин Украины обвиняется в грабеже.

Ранее судимый за аналогичные преступления 53 летний украинец в октябре 2020 года приехал из Тулы в Брянск с целью открытого хищения ювелирных украшений. 11 октября он пришел в магазин на проспекте Ленина в Брянске, под видом добросовестного покупателя выхватил у продавца из рук 2 демонстрационных лотка с 54 золотыми цепочками общей стоимостью более 800 тысяч рублей. Злоумышленник с похищенным скрылся на ожидавшем его автомобиле с водителем, занимающимся частным извозом.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Брянска. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.