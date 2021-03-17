В Брянске осудят женщину, которая избила и зарезала знакомого

По информации прокуратуры Бежицкого района Брянска, 33-летняя местная жительница обвиняется в убийстве.

Ночью 30 декабря 2020 года в квартире жилого дома по улице Харьковской в Брянске пьяная женщина в ходе конфликта избила своего 39-летнего знакомого в лицо, а затем ножом ударила не менее 5 раз в область тела.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бежицкий районный суд города Брянска.