В Брянске охранника фирмы оштрафовали за посредничество в коммерческом подкупе

По информации прокуратуры Бежицкого района Брянска, 44-летний местный житель признан виновным в посредничестве в коммерческом подкупе.

3 июня 2020 года охранник-водитель частной охранной организации, действуя по указанию заместителя директора по безопасности данной организации, на автомобильной парковке торгового центра встретился с руководителем другой частной охранной организации, потребовав передачи 30 тысяч рублей за прекращение дальнейшего участия в торгах.

После получения денег злоумышленник передал их своему руководителю, который впоследствии не предоставил ценовое предложение на электронный аукцион и тем самым прекратил дальнейшее участие в торгах.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.