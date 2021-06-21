В Брянске пенсионер, сделавший из женщины мумию, получил девять лет

Убийца может добиться смягчения приговора.

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по делу о мумии, найденной в декабре прошлого года. Виновным в убийстве признали 64-летнего жителя Бежицы.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчина в своей квартире по улице Дятьковской выпивал с 44-летней знакомой. Поссорившись с гостьей, он нанес ей кухонным ножом множественные удары в шею и живот. Женщина умерла на месте.

Сначала пенсионер хранил тело в квартире, а затем завернул его в полиэтилен и вынес к мусорным контейнерам недалеко от дома.

Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.