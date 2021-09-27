В Брянске пенсионерка нечаянно убила мужа, повредив ему подколенную вену

Женщина набросилась на супруга с ножом.

60-летняя жительница Володарского района предстанет перед судом в причинении смерти по неосторожности собственному мужу. Как сообщает региональная прокуратура, 6 июля супруги выпивали у себя дома. В ходе ссоры пенсионерка нанесла муму один удар ножом в ногу, повредив подколенную вену. Мужчина умер в больницы от массивной кровопотери.

Жительнице Володарского района грозит до двух лет заключения.