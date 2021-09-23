В Брянске поймали на взятке инспектора Ространснадзора

По версии следствия, он незаконно получил 90 тысяч рублей.
Брянские следователи расследуют уголовное дело о получении взятки в значительном размере, возбужденное в отношении государственного инспектора отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России.
Как сообщает региональное следственное управление, с июля 2017 года по август 2018 года государственный инспектор окружного управления Ространснадзора России, находясь в Брянске, лично получил от представителя коммерческой компании, занимающейся оказанием услуг в сфере транспортной безопасности, взятку в размере 90 тысяч рублей.
Деньги перечислили на карту его жены. Взятка предназначалась за содействие компании в заключении с ней договоров о выполнении работ поднадзорными инспектору предприятиями.
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и центрального аппарата ФСБ России.
По месту жительства и работы инспектора Ространснадзора следователи провели обыски. У него изъяли значимые для расследования предметы и документы.
На допросе инспектор дал признательные показания. Расследование уголовного продолжается.
23.09.2021 11:02
Железнодорожники обеспокоены ростом количества происшествий на железной дороге в Смоленской области с начала года
С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев травмирования людей в зоне движения поездов выросло с 7 до 11. Основной причиной происшествий является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта:
22.09.2021 15:31
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Смоленске
Около девяти часов утра 22 сентября произошло ДТП на перекрёстке улиц Гагарина и Николаева в Смоленске. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Столкнулись два автомобиля “ВАЗ 2112” и “Газель”. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 5 и четыре человека личного состава. Имеются пострадавшие.
22.09.2021 14:18
Роуминга.net
Те смоляне, кто по личным или рабочим делам пересекает границу с Белоруссией, отмечают одно существенное неудобство, которое сопровождает их во время таких поездок, – дорогая сотовая связь. От платы за роуминг абонентов из России, путешествующих по братской Республике, никто не освобождает. Страдают от дорогой телефонной связи и смоляне – жители населённых пунктов, которые живут в
22.09.2021 14:16
Как пройти к поликлинике?
В Смоленске продолжается подготовка к строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка. Ход реализации проекта губернатор Алексей Островский обсудил на прошлой неделе со своим заместителем Полиной Хомайко, курирующей сферу здравоохранения. Решение вопроса с организацией медицинского обслуживания жителей микрорайона назрело уже давно. «Эта проблематика находится в фокусе моего особого внимания, поскольку сейчас здесь проживает около 60 тысяч человек.
22.09.2021 14:13
По праву памяти
В областном центре обсудили ход реализации на Смоленщине федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая направлена на восстановление воинских захоронений. Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского. «Поддержание братских могил, мемориалов и обелисков в надлежащем состоянии – наш долг и священная обязанность, – подчеркнул
22.09.2021 14:06
Да будет газ!
В июне Президент Владимир Путин подписал закон о социальной газификации. А фракция «Единой России» в Госдуме подготовила соответствующий законопроект. Как он реализуется в Смоленской области? Около 25 тыс. домовладений, 700 населённых пунктов – планы догазификации в регионе действительно глобальные. Уже месяц АО «Газпром газораспределение Смоленск» принимает заявки в своих Центрах обслуживания, которые открыты в каждом