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В Брянске поймали на взятке инспектора Ространснадзора

2021, 23 сентября 12:30 Происшествия
В Брянске поймали на взятке инспектора Ространснадзора
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По версии следствия, он незаконно получил 90 тысяч рублей.

Брянские следователи расследуют уголовное дело о получении взятки в значительном размере, возбужденное в отношении государственного инспектора отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России.

Как сообщает региональное следственное управление, с июля 2017 года по август 2018 года государственный инспектор окружного управления Ространснадзора России, находясь в Брянске, лично получил от представителя коммерческой компании, занимающейся оказанием услуг в сфере транспортной безопасности, взятку в размере 90 тысяч рублей.

Деньги перечислили на карту его жены. Взятка предназначалась за содействие компании в заключении с ней договоров о выполнении работ поднадзорными инспектору предприятиями.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и центрального аппарата ФСБ России.

По месту жительства и работы инспектора Ространснадзора следователи провели обыски. У него изъяли значимые для расследования предметы и документы.

На допросе инспектор дал признательные показания. Расследование уголовного продолжается.

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