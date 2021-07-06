В Брянске поймали похитителей колес от иномарок

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как рассказывают сотрудники ведомства, с середины ноября по начало декабря 2018 года в городе Брянске ночью откручивали и похищали колеса с дорогостоящих иномарок. Выяснилось, что преступников было шестеро, у каждого из них была своя задача в группе: одни следили за окружающей обстановкой, другие снимали колеса и клали в свою машину.
Расследование по делам о хищениях закончилось. Злоумышленники пойманы. За все время организованная банда украла колес на сумму более 600 тысяч рублей. Часть украденного удалось вернуть потерпевшим. Остальное злоумышленники выплатили в виде денежных средств.
Уголовное дело направили в суд. Жителям Брянска за совершенные преступления грозит лишения свободы на срок до 5 лет.
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