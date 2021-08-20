В Брянске поймали пьяного маршрутчика

Владелец маршрутного такси неоднократно садился за руль в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД Брянска в рамках оперативно-профилактических операций «Автобус» и «Нетрезвый водитель» задержали пьяного 31-летнего мужчину за рулем маршрутного такси.

20 августа около 2.15 у дома № 29 в Московском микрорайоне наряд ДПС остановил микроавтобус Ford Transit, который используется в качестве маршрутного такси. По внешним признакам водитель был пьян, но пройти медосвидетельствование он отказался. На него составили административный материал.

В ходе проверки выяснилось, что нетрезвый мужчина является собственником маршрутки и время от времени использует ее в личных целях.

Ранее очевидцы уже сообщали в ГИБДД о том, что житель Бежицы выпивает у торгового центра, а затем садится за руль маршрутки. Наряды ДПС взяли машину на контроль и не раз останавливали ее днем – наемный водитель был трезвым. При этом собственник, как и указывали очевидцы, пьяным добирался на маршрутке до дома. Теперь ему предстоит понести ответственность.

В ГИБДД поблагодарили неравнодушных горожан, сообщающих о нетрезвых водителях.