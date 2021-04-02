В Брянске полицейские ищут подозреваемых, расплатившихся поддельной купюрой

Всех, кто располагает информацией о личности разыскиваемых либо их местонахождении, полиция просит обратиться по телефону – 102.

В Володарском районе Брянска возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельной денежной купюры.

Полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые около 15:30 21 марта расплатились поддельной купюрой номиналом 5 000 рублей в магазине «Пакеты», расположенном по улице Димитрова рядом с рынком Володарского района Брянска.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, волосы светло-рыжего цвета. Был одет в черную куртку, темные брюки.

Приметы разыскиваемой: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см. Была одета в черную шапку, серое пальто, темные брюки.