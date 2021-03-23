В Брянске полицейские задержали двух торговцев контрафактной продукции

В Советском районе Брянска полицейские обнаружили торговлю контрафактной продукцией в двух торговых точках.

В одной из них 48-летний индивидуальный предприниматель торговал обувью под лейблами известного производителя. 117 пар кроссовок, на которые у торговца не оказалось разрешительных документов, были изъяты для проведения товароведческой экспертизы.

В 2020 году мужчина уже привлекался к ответственности за «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и был оштрафован на 25 тысяч рублей.

Второй факт торговли контрафактной продукцией был выявлен стражами порядка в мастерской по ремонту сотовых телефонов, одновременно торгующей аксессуарами для них.

В ходе проверки 23-летний владелец, ранее уже оштрафованный за продажу контрафакта, не смог подтвердить подлинность 59 чехлов для дорогостоящих гаджетов. Продукция изъята для проведения экспертизы.

Полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовных дел. Им грозит до 2 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.