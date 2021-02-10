В Брянске полицейские задержали мужчину, ложно угрожавшего взрывом гранаты

Вечером 5 февраля на служебные телефоны УМВД России по Брянской области поступили звонки от агрессивно настроенного мужчины. Звонивший угрожал взрывом гранаты.

Стражи порядка оперативно установили личность злоумышленника и задержали 56-летнего жителя Бежицкого района Брянска. При обыске в его квартире предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

Свои действия мужчина объяснил неприязненным отношением к сотрудникам правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до 5 лет.