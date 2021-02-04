В Брянске полицейские задержали пенсионера за выращивание конопли дома

В полицию обратился руководитель одного из товариществ собственников жилья Бежицкого района Брянска. По его словам, из нежилой квартиры была замечена протечка воды. Контактных данных владельцев жилья заявитель не знал, поэтому обратился за помощью в полицию.
Выехав на место происшествия, полицейские вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили импровизированную оранжерею для 8 кустов наркосодержащих растений, предположительно конопли, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Неизвестный «садовод» установил напоминающую парник конструкцию, организовал хорошее освещение и автополив. Поломка последнего как раз и спровоцировала затопление соседней квартиры.
Оказалось, к культивации растений причастен 60-летний брянец. На допросе в полиции мужчина сознался в содеянном.
Изъятые растения направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за «Незаконное хранение растений, содержащих наркотики». Пенсионеру грозит до 3 лет тюрьмы.
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