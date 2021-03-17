В Брянске полицейские задержали уголовника, избившего мужчину в кафе

В полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен пациент с тяжелыми травмами головы и лица. Опросив потерпевшего – 31-летнего жителя Бежицкого района Брянска, оперативники выяснили, что накануне ночью он отдыхал в местном кафе, где его избили. Как оказалось, один из посетителей заведения приревновал его к своей девушке, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Чтобы выяснить отношений молодые люди вышли на улицу. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Агрессивный ревнивец избивал соперника, пока тот не потерял сознание. После этого злоумышленник вернулся в кафе и продолжил вечеринку.
Придя в себя, потерпевший отправился домой, но через некоторое время почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. С диагнозом закрытая черепно-лицевая травма он был госпитализирован.
Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего жителя Фокинского района Брянска. Задержанный признал вину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.
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