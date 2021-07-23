В Брянске полиция задержала несовершеннолетнюю с пивом

Девушка указала полицейским на продавщицу, не поинтересовавшуюся ее возрастом.

В Бежицком районе Брянска выявили факт продажи спиртного 17-летней девушке. Несовершеннолетнюю с пивом в руках на улице остановили полицейские. Она рассказала, что пиво без лишних вопросов и проверки документов она купила в павильоне по улице Литейной.

Выяснилось, что продавщицу уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним – тогда она заплатила штраф в размере 15 тысяч рублей.

Теперь ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.