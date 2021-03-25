В Брянске попавшие в ДТП у ГИБДД две скорые три часа ждали оформления

Очевидец обратился за помощью в соцсети.

25 марта у дома № 33 по улице Крахмалева в Советском районе Брянска произошла авария с участием двух машин скорой помощи.

Один из жильцов дома стал ее свидетелем. По его словам, водитель одной из машин скорой тащил другую на буксире. Не успев вовремя затормозить, он зацепил седан.

По словам очевидца, несмотря на шаговую близость к зданию областной ГИБДД, водителям пришлось ждать автоинспекторов три часа.

«ГИБДД, вы где? Люди три часа вас ждут! Скорая уже могла бы людей спасать. По водителю седана не знаю, почему европротокол не сделали. Ребят, помогите! Откуда можно инспекторам ехать, если до автопарка и областной ГИБДД 300 метров?» – возмущается он.

Не выдержав, брянец сам позвонил в ГИБДД, где ему пообещали оперативно прислать наряд ДПС. Во время ожидания еще две машины скорой помощи подъехали к месту аварии, чтобы узнать о текущей ситуации.

В результате наряд ДПС все же прибыл и запротоколировал обстоятельства ДТП.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.