В Брянске пожарные сняли с дерева кота

Сотрудники МЧС спасли животное по просьбе жителей Фокинского района города.

Сотрудники пожарной части №3 Брянска совершили выезд на необычный вызов.

Как сообщает ГУ МЧС по Брянской области, на сей раз в Фокинском районе областного центра ничего не горело, а спецавтомобиль с выдвижной лестницей потребовался, чтобы снять с верхушки дерева просидевшего там почти весь день кота Васю.

Спасенное животное было передано на руки благодарной хозяйке.

Подобная работа не входит в обязанности пожарных, но на сей раз у них была возможность это сделать, так как в зоне их ответственности на момент вызова ничего не горело.