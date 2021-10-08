В Брянске предпринимателя осудят за торговлю поддельным алкоголем и сигаретами

Бизнесмену выдвинули обвинения по трем статьям.

В Брянске индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в приобретении и хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере, приобретении и хранении этилового спирта без лицензии в особо крупном размере и незаконном использовании чужого товарного знака.

Как сообщает региональная прокуратура, предприниматель приобрел в неустановленном месте алкогольную и табачную продукцию без акцизных марок и перевез ее на склад в Володарском районе Брянска. На складе бизнесмен наладил торговлю, не имея при этом соответствующей лицензии. На поддельный алкоголь были нанесены этикетки известных компаний.

Полицейские нагрянули на склад в июне 2020 года. Из незаконного оборота правоохранители изъяли 500 бутылок спиртного, более 2,7 тысячи литров этилового спирта и 13 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 3,9 миллиона рублей. Размер причиненного правообладателю ущерба превысил 2,2 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд.