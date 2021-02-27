В Брянске при полицейской погоне перевернулась иномарка

Об инциденте рассказали очевидцы.

В Брянске погоня полицейских за нарушителем на Chery закончилась аварией.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, сотрудники ДПС гнались за водителем, который, вероятно, был пьян, от цирка до улицы Димитрова в Володарском районе.

В результате автомобилист не справился с управлением, машина перевернулась.

Информации о пострадавших пока не поступало.