В Брянске прокуратура завела уголовное дело на таможенника

Сотрудник Брянской таможни обвиняется в фальсификации доказательств.

Инспекторы на Володарском таможенном посту в Брянске, по версии следствия, представили ложные доказательства по административному делу о нарушении правил ввоза и вывоза товара и незаконно привлекли к ответственности женщину.

Однако той удалось обжаловать решение по административному делу в суде.

В результате не только ей не пришлось платить штраф, но для таможенников это закончилось прокурорской проверкой, во время которой вскрылся факт фальсификации доказательств и уголовным делом на допустившего это нарушение таможенника.