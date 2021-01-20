В Брянске проверяющие составили протоколы на двух безмасочников

Нарушителями масочного режима оказались продавец и покупатель.

Вчера чиновники районных администраций и мэрии Брянска совместно с полицейскими провели очередной рейд по городским предприятиям торговли, сервсиса и общепита.

Как сообщает мэрия, проверяющие обошли 72 предприятия и выявили два факта нарушения масочного режима.

В Бежице им попался продавец ТЦ «Тимошковых» на улице Ульянова, а на Володарке — покупатель в магазине «Удачная покупка» на Мичурина.

В Советском и Фокинском районах областного центра нарушения выявлены не были.

Наряду с использованием средств защиты персоналом и клиентами заведений проверяются наличие объявлений о масочном режиме и социальной дистанции разметки для соблюдения дистанции и санитайзеров.