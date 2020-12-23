В Брянске проверяющим попались четыре безмасочника

В Брянске во вторник состоялась очередная серия рейдов по магазинам, предприятиям общепита и бытового обслуживания и торговым центрам на предмет собдюдения антикоронавирусных ограничений их персоналом и клиентами.

Как сообщает в среду мэрия Брянска, обследовано было 87 предриятий. Улов проверяющих составил четыре нарушителя.

В Бежицком районе протокол пришлось составить на продавца шаурмы в киоске на улице Кромской, в Володарском — на продавца одежды в павильоне на Димитрова, а в Фокинском попались продавец рыбы на Котовского и покупатель в «Дикси» на Менжинского.

В Советском районе нарушений не выявлено.

Во время рейдов проверяющие оценивают наличие социальной разметки, антисепетиковЮ соблюдение масочного режима и заполняемость заведений общепита максимум на 50% посадочных мест.