В Брянске раскрыли убийство свекрови невесткой, совершенное в 1994 году

Пожилая женщина скончалась от ножевых ранений.

В Брянске завершили расследование уголовного дела об умышленном убийстве, совершенное 27 лет назад.

Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, днем 30 мая 1994 года в прокуратуру поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Донбасской в Бежицком районе обнаружено тело 81-летней хозяйки квартиры с ранами в области груди и живота.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но оперативники и следователи продолжали искать убийцу. Развитие научно-технических средств, возможностей экспертно-криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Федерации и настойчивость следователей позволили доказать вину невестки пенсионерки.

В ходе расследования стало известно, что в ночь с 29 на 30 мая женщина, конфликтовавшая со свекровью, нанесла ей четыре удара ножом в грудь и живот. Пенсионерка погибла на месте.

Материалы уголовного дела направили в суд.