В Брянске разрушаются построенные менее года назад ясли

Суд обязал подрядчика отремонтировать пристройку.

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения закона при реализации национального проекта «Демография».

Как сообщает ведомство, в рамках нацпроекта в 2019 году ООО «Синтегра-М» возвело ясельную пристройку к детскому саду № 158 «Капелька». Стоимость проекта вместе с оснащением превысила 44 миллионов рублей. Однако при эксплуатации пристройки выявлены значительные строительные дефекты и недостатки.

По всему объекту по потолку и на стенах образовались трещины, на цоколе здания и на крыльце также появились трещины и отслоения краски, в теневых навесах наблюдается выпучивание половых досок. Стены в местах установки пожарных лестниц намокают. На ступеньках крыльца произошло отслоение плитки от бетонной поверхности.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании подрядчика отремонтировать ясельную пристройку. Суд исковое заявление удовлетворил. В прокуратуре намерены проконтролировать ход ремонтных работ.