В Брянске разыскивают покупателей, расплатившихся поддельными купюрами

Полиция просит горожан помочь в поисках.

УМВД России по Брянской области разыскивает покупателей, сбывших поддельные пятитысячные купюры в торговых точках.

С 3 по 5 июня неизвестные заплатили фальшивкой за покупки в «Магнит Косметик» в торговом центре «Ярмарка» по улице Чкалова, 3, в Фокинском районе.

20 июня мужчина сбыл поддельную денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей в магазине «Красное&Белое» по улице Степной, 12, в Советском районе. Приметы покупателя: на вид 35-40 лет, был одет в брюки камуфляжного цвета, светло-серую футболку с рисунком на груди. При себе имел черную мужскую сумку, надетую через плечо.

Возбуждены уголовные дела. Всех, кто располагает информацией о личностях разыскиваемых либо их местонахождении, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (4832) 67-02-02 или 02 (с мобильного – 102).