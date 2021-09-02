В Брянске ребенок сломал позвоночник, упав с качелей

ЧП произошло в Советском районе.

Ребенок получил травмы позвоночника, управ с качелей во дворе дома № 13 по улице Репина в Советском районе. Об этом 2 сентября в соцсетях сообщили очевидцы.

«Во дворе дома по адресу Репина, 13, ребенок получил травму позвоночника (перелом двух позвонков) при падении со старых качелей на необорудованное покрытие», – рассказали они.

На место ЧП прибыла скорая – ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.