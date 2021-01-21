В Брянске с недавно построенных контейнерных площадок пропадают двери

С недавно построенных контейнерных площадок пропадают двери. Самый пострадавший – Володарский район, сообщает АО «Чистая планета».

Вчера жительница Володарского района позвонила в колл-центр регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области и сообщила, что представители малой этнической группы населения их района снимают двери с новой обустроенной контейнерной площадки, расположенной по адресу город Брянск, улица 12 лет Октября, дом №2, и увозят на гужевой повозке.

Сотрудники диспетчерской службы АО «Чистая планета» оперативно передали поступившую от неравнодушной жительницы информацию в службу безопасности, в администрацию Володарского района, в чьем ведовстве находятся контейнерные площадки, и в полицию.

Служба экологического контроля регионального оператора и участковый выехали на место происшествия. Слова жительницы подтвердились – дверей на новой контейнерной площадке не было.

Это не первый случай в Володарке. По словам сотрудников подрядной организации, которая обустраивала контейнерные площадки в этом районе Брянска, до сдачи работ им по несколько раз приходилось устанавливать двери, которые волшебным образом исчезали, на одних и тех же объектах.