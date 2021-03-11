В Брянске сфотографировали «московские разборки» фуры и легковушки

Авария произошла на Московском проспекте.

Утром 11 марта в Фокинском районе Брянска произошла авария. Как сообщают в соцсетях очевидцы, на Московском проспекте столкнулись фура и легковая машина с московскими номерами.

«Один москвич зацепил другого москвича», – рассказал автор снимка. «Московские разборки», «Не привыкли к таким дорогам», – пишут горожане.

Информации о пострадавших пока не поступало.