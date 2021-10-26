В Брянске сфотографировали полено-убийцу
Внушительных размеров спил дерева коммунальщики подвесили на проводе над тротуаром.
В Брянске коммунальщики после спила деревьев оставили крупное полено висеть на проводе над тротуаром. Опасность заметили местные жители.
«Пересечение переулка Пилотов и Костычева, дерево вчера срезали, пень остался висеть на проводе, прямо над тротуаром, будьте внимательнее!» – предупредили они горожан.
Интернет-пользователи удивляются профессионализму коммунальщиков и, соревнуясь в эпитетах, обвиняют их в халатности.
«Как можно было не заметить его еще вчера? Халатность со стороны сотрудников, которые срезали дерево», «Хейтеры скажут: «Фотошоп», но, к сожалению, это Брянск», – пишут горожане.
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