В Брянске школьники украли и продали в киоски чипсы, шоколад и лимонад

Юных «предпринимателей» задержали по горячим следам.

Трое несовершеннолетних жителей Брянска продали в уличные киоски украденные из супермаркета продукты.

Как сообщает региональное УМВД, в полицию обратился менеджер супермаркета Бежицкого района. На записи с камеры видеонаблюдения было видно, как трое подростков уходят из магазина с неоплаченными товарами: чипсами, шоколадом и безалкогольными напитками почти на 7 тысяч рублей.

Бежицким полицейским удалось опознать грабителей – ранее они состояли на профилактическом учете. Подозреваемыми оказались двое 15-летних жителей Фокинского района и их 16-летний приятель из Советского района.

Похищенные продукты школьники по сниженной цене продали в уличные киоски, а деньги разделили между собой. По статье «Кража» каждому из них грозит до пяти лет заключения.