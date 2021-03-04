В Брянске силовики пресекли попытку продажи взрывчатки

Торговцев запрещенным товаром задержалии в результате совместной операции ФСБ и полиции.

Оперативники областного УФСБ и линейного отдела МВД на транспорте задержали в Брянске двух торговцев взрывоопасными предметами, на которых вышли в процессе контрольной закупки.

По версии следствия, при обыске у подозреваемых изъяли две минометные мины, один снаряд и две гранаты Ф-1.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота боеприпасов, идет следствие.