В Брянске собаки с бирками на ушах ночью растерзали кошку

Жители брянского микрорайона Чичеринка опасаются, что следом животные начнут бросаться на людей.

В брянском микрорайоне Чичеринка бродячие собаки ночью растерзали кощку.

Очевидцы из числа жителей микрорайона отмечают, что в последнее время там появилось много бродячих собак с бирками на ушах, утверждают, что погибшая кошка — их работа, и опасаются, как бы следующим объектом агрессии собак не стали люди.

Бирками на ушах ветеринары метят животных, которые прошли процедуру стерилизации. После этого они считаются менее агрессивными. Убивать бездомных животных закон запрещает.

Ранее в Брянске был осужден чиновник мэрии после трех случаев нападения собак на людей с летальными исходами.