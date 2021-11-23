В Брянске собаку привязали к урне с запиской для нового хозяина

Инцидент произошел в Советском районе.

Днем 22 ноября в сквере Гайдукова напротив Центрального кладбища в Советском районе Брянска горожане заметили привязанную к урне собаку. Фото очевидцы распространили в соцсетях.

К пакету, который находился рядом с животным, неизвестный прикрепил записку: «Меня зовут Тит, и я ищу хозяина».

Неравнодушные брянцы поспешили вызволить пса, однако к этому времени его в сквере уже не было. Вероятно, кто-то из прохожих сжалился над замерзающим Титом и приютил его.