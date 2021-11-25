В Брянске сотрудники ДПС помогли роженице добраться до перинатального центра

Всю дорогу они сопровождали автомобиль с мигалками и сиреной.

В Брянске сотрудники ГИБДД помогли начавшей рожать женщине оперативно добраться до перинатального центра.

Как сообщает городской ОГИБДД, у остановки «Кремний» в Советском районе к инспекторам дорожно-патрульной службы обратился за помощью мужчина. Он рассказал, что у его жены, которая находится в машине, открылось кровотечение и, возможно, начинаются преждевременные роды – ее необходимо как можно скорее отвезти в перинатальный центр в Бежицком районе.

Учитывая сложную дорожную обстановку, старший лейтенант полиции Михаил Яшкин и младший лейтенант полиции Артем Мельников, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, помогли автомобилю с роженицей беспрепятственно попасть в перинатальный центр, где медики оказали ей необходимую помощь.

Через социальные сети супруг женщины поблагодарил сотрудников ДПС за отзывчивость и человечность и пожелал им новых профессиональных успехов.