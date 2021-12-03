В Брянске столкнулись два мусоровоза – один из водителей лишился ноги

Пострадавшего проверят на алкоголь.

Крупная авария произошла 2 декабря около 15.30 на улице Лермонтова в Володарском районе Брянска.

Как сообщает областная ГИБДД, 38-летний водитель «КамАЗа», двигаясь от улицы Пролетарской в сторону Объездной, не справился с управлением и врезался в «МАЗ БМ 7028» под управлением 59-летнего водителя.

В результате столкновения у водителя «КамАЗа» произошла травматическая ампутация левой голени. Его 56-летнего пассажира госпитализировали с ушибом и переломом грудины.

Для определения состояния опьянения у водителя «КамАЗа» взяли кровь на анализ. В отношении водителя «МАЗ БМ 7028» полицейские составили несколько административных материалов за управление транспортом при наличии неисправностей и нарушение правил перевозки опасных грузов.