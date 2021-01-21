В Брянске суд вернул на доследование очередное дело против Александра Коломейцева

У суда возникли формальные замечания к обвинительному заключению.

В Советском районном суде Брянска вчера ыбыло рассмотрено очередное уголовное дело в отношении брянского блогера и бизнесмена Александра Коломейцева.

На сей раз оппозиционный активист обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По версии следствия, подсудимый отапливал принадлежавший ему торговый центр, не имея на то официального разрешения

Судья Ирина Астахова вернула дело в следственный орган. Основанием для этого стало то, что обвинительное заключение оформлено с нарушением требований УПК РФ.

Ранее Коломецев был осужден к реальному сроку по ряду статей УК РФ. Но в декабре вышел на свободу после отмены приговора мирового суда и оставившего тот в силе решения Советского райсуда Брянска и отправки дела на новое рассмотрение.