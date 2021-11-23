В Брянске торговец шаурмой извинился перед женщиной за спущенное колесо

Конфликт произошел в Володарском районе.

У многоквартирного дома по улице Пушкина в Володарском районе Брянска произошел конфликт между 35-летней женщиной и торговцем шаурмой.

Как сообщает региональное УМВД, женщина приехала с ребенком в магазин и припарковала машину в заездном кармане. Вернувшись через несколько минут, она застала у своей машины незнакомца, спускавшего заднее колесо.

В ответ на возмущенные крики женщины и плач ребенка хулиган на повышенных тонах объяснил, что таким образом он наказывает ее за неумение парковаться. Заметив, что владелица машины ведет видеосъемку, злоумышленник попытался ей помешать, а затем отошел от машины.

В результате женщина вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали 31-летнего жителя Брянска, который, как выяснилось, является владельцем расположенных рядом с местом конфликта торговых объектов.

На злоумышленника составили административный протокол за мелкое хулиганство. По решению суда его арестовали на трое суток.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. 28 раз его привлекали к административной и уголовной ответственности.

Многочисленные нарушения выявили и в торговой точке жителя Брянска.

В УМВД отметили, что злоумышленник раскаялся в содеянном и принес женщине извинения.