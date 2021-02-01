В Брянске трое «закладчиков» наркотиков получили тюремный срок

По информации прокуратуры Бежицкого района Брянска, двое жителей Смоленской области (22 и 21 года), а также 19-летнего жителя Челябинской области признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размере.

В декабре 2019 года фигуранты, вступили в сговор с неустановленными в ходе следствия лицами о совместной незаконной продаже наркотиков на территории Брянска посредством мобильного приложения в Интернете.

Осужденные занимались приобретением крупных партий наркотиков (до 20,241 грамм) и их последующим сбытом, производя уже более мелкие «закладки» в тайники в различных местах, получая за это деньги.

Суд приговорил к наказанию в виде 9 лет, 8 лет 10 месяцев и 8 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.