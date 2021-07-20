В Брянске угнали Kia Rio – владелец прочесывает лес

Очевидцев просят сообщить любую информацию об угоне.

20 июня около полудня в Фокинском районе Брянска угнали Kia Rio. Об угоне в соцсетях сообщил владелец машины.

«Со стоянки «Транснефти», которая находится за остановкой «Дизельный завод», была угнана синяя Kia Rio н647рт32. Кто владеет какой-либо информацией о местонахождении или же видели ее сегодня, сообщите по номеру +79107344168 или +79605603772», – обратился к очевидцам автовладелец.

Также он просит помощь в проверке лесного массива в районе дизельного завода.