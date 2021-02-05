В Брянске уголовник украл из подвала соседки 40 банок консервации и 20 бутылок вина

В полицию Фокинского района Брянска обратилась 77-летняя жительница одного из многоквартирных домов. Женщина сообщила, что неизвестный, взломав дверь в ее подвал, похитил 40 банок консервации, а также 20 литровых бутылок с домашним вином и погружной насос, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний сосед потерпевшей по подъезду. Ранее он уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.

На допросе в полиции мужчина рассказал, что вскрыл дверь в подвал потерпевшей при помощи отвертки и проволоки. Похищенное он перенес к себе и в течение недели угощал домашними заготовками заходивших в гости приятелей. Полицейским удалось изъять лишь несколько пустых банок.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье УК РФ «Кража». Брянцу грозит до 5 лет тюрьмы.