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В Брянске во время пожара из дома эвакуировали 40 жильцов

2021, 03 августа 08:00 Происшествия
В Брянске во время пожара из дома эвакуировали 40 жильцов
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Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.

Как рассказывают спасатели, в 20:26 в дежурную часть поступил вызов, в котором сообщалось, что на проспекте Станке Димитрова в Брянске пожар.

Через 23 минуты пожарники с автоцистерной и автолестницой были на месте. Было обнаружено горение электрощитовой на техническом этаже. 40 жильцов пришлось эвакуировать.

Вскоре пожар потушили. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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