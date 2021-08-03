В Брянске во время пожара из дома эвакуировали 40 жильцов

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области.

Как рассказывают спасатели, в 20:26 в дежурную часть поступил вызов, в котором сообщалось, что на проспекте Станке Димитрова в Брянске пожар.

Через 23 минуты пожарники с автоцистерной и автолестницой были на месте. Было обнаружено горение электрощитовой на техническом этаже. 40 жильцов пришлось эвакуировать.

Вскоре пожар потушили. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.