В Брянске водитель потерял сознание и погиб за рулем
Причина смерти пока не установлена.
46-летний водитель погиб в результате ДТП в Советском районе Брянска. Авария произошла 23 октября около 9.55 у дома № 23 по проспекту Станке Димитрова.
Как сообщает областная ГИБДД, 46-летний водитель Mitsubishi Lаnсеr, двигаясь от улицы Красноармейской в сторону улицы Пересвета, во время движения потерял сознание и врезался в попутный Suzuki Grand Vitara под управлением 44-летнего водителя. Затем Mitsubishi Lаnсеr наехал на бордюр и протаранил металлическое ограждение.
Водитель Mitsubishi Lаnсеr погиб на месте. Причину смерти установят в ходе медицинских экспертиз.
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