В Брянске водитель «ВАЗа» сбил вышедшую из маршрутки 17-летнюю девочку

Она переходила дорогу в неположенном месте.

Несовершеннолетняя девочка пострадала в результате ДТП В Советском районе Брянска. 25 июня около 11.20 на улице Красноармейской 17-летнюю девочку-пешехода, которая вышла из маршрутки и переходила дорогу в неположенном месте, сбил 40-летний водитель «ВАЗ-21074».

Медики диагностировали у нее ушиб правого бедра и гематому.