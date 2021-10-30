В Брянске водитель Volkswagen потянулся за телефоном и сбил пешехода

У пострадавшего тяжелые переломы.

29 октября около 8.20 на улице Речной в Брянске 22-летний водитель Volkswagen Passat сбил 44-летнего пешехода.

Как сообщает областная ГИБДД, автомобилист ехал со стороны улицы Бурова в крайнем правом ряду в сторону улицы Никитина. Потянувшись за телефоном, он отвлекся от управления. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной волосистой части головы, переломом ребер, переломом бедренной кости, переломом левой скуловой кости и переломом верхней стенки правой орбиты.

После проверки водителя по СПО «Паутина» полицейские составили на него 19 административных материалов за нарушение правил использования ремней безопасности.