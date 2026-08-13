В Брянске открылась выставка заслуженного художника Евгения Фетисова

2026, 13 августа 10:36

Экспозиция «Брянщина моя» работает в Городском выставочном зале до 30 августа.

В Городском выставочном зале Брянска открылась выставка живописи заслуженного художника России Евгения Фетисова «Брянщина моя». Большинство представленных полотен написаны за последний год. Это пейзажи, городские виды, портреты и натюрморты.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, художник рассказал о своей любви к Брянску, о любимых местах, среди которых Покровская гора, Свенский монастырь, Тихвинская церковь, а также окраины города. Выставка работает до 30 августа