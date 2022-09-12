В Брянске возбудили дело о подделке протокола собрания жильцов

После проверки прокуратуры в Брянске возбудили уголовное дело о подделке протокола собрания жильцов для смены управляющей компании.

В прокуратуру Володарского района Брянска обратились жильцы дома № 45 по улицы Розы Люксенбург. Они сообщили о незаконной смене управляющей компании (УК).

Сотрудники ведомства выяснили, что в конце 2021 года в Государственную жилищную инспекцию Брянской области поступило заявление об изменении УК с «Жилкомсервис» на ООО «Тепломакс 32». Среди документов был протокол собрания собственников о заочном голосовании. Проверка показала, что информация об участниках голосования ложная

Прокуратура направила материалы в следственный орган. В результате следователи возбудили уголовное дело о подделке официального документа. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и причастных лиц. Расследование контролирует прокуратура.