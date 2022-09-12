В Брянске возбудили дело о подделке протокола собрания жильцов

После проверки прокуратуры в Брянске возбудили уголовное дело о подделке протокола собрания жильцов для смены управляющей компании.
В прокуратуру Володарского района Брянска обратились жильцы дома № 45 по улицы Розы Люксенбург. Они сообщили о незаконной смене управляющей компании (УК).
Сотрудники ведомства выяснили, что в конце 2021 года в Государственную жилищную инспекцию Брянской области поступило заявление об изменении УК с «Жилкомсервис» на ООО «Тепломакс 32». Среди документов был протокол собрания собственников о заочном голосовании. Проверка показала, что информация об участниках голосования ложная
Прокуратура направила материалы в следственный орган. В результате следователи возбудили уголовное дело о подделке официального документа. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и причастных лиц. Расследование контролирует прокуратура.
12.09.2022 11:54
Движение автомобилей через переезд 356 км в Смоленской области будет закрыто в дневное время 13 сентября
На железнодорожном переезде 356 км, расположенном в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. Так, 13 сентября с 9:00 до 17:00 железнодорожники уложат новое резинокордовое покрытие. Обращаем внимание, что в указанный период движение автотранспорта через переезд будет закрыто. В качестве альтернативного маршрута на период
08.09.2022 15:03
Погрузка химических и минеральных удобрений на МЖД выросла на 12％ в августе
В августе на Московской железной дороге погружено 511,7 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы отправлены со станции Азотная Смоленской области – 160 тыс. тонн и Северная Тульской области – 267 тыс. тонн. Всего в январе-августе со станций МЖД отправлено 3,8 млн тонн химических
07.09.2022 12:52
Градус общественного настроения
Самая безопасная доза алкоголя – невыпитая. 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Врач с 22-летним стажем работы, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» Антон Устинов рассказал о борьбе с пьянством. Пьющие родители, сын, дочь делают невыносимой жизнь всех членов семьи. Проблемы и бытовые трудности близких зависимым неинтересны. Подобная картина, к сожалению, знакома
07.09.2022 12:49
Подарок для ДК и жителей деревни Рыбки
В Доме культуры при содействии спикера облдумы отремонтировали кровлю. На прошлой неделе председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил Дом культуры в деревне Рыбки Сафоновского района, где недавно был завершён капитальный ремонт кровли. О проблеме с текущей крышей спикеру заксобрания региона рассказала директор клуба Елена Титова, общение состоялось в феврале этого года в ходе рабочей