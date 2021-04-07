В Брянске за вымогательства задержали 18 патологоанатомов и гробовщиков

Подробности громкой спецоперации раскрыли в региональном следственном управлении.

В СУ СК РФ по Брянской области рассказали о задержании организованной группы патологоанатомов и лиц, оказывающих ритуальные услуги.

В крупном мошенничестве подозревают заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы № 1, его подчиненных и предпринимателей, оказывающих услуги в сфере похоронного дела. По уголовному делу пока проходят 18 человек.

Предварительно установлено, что с декабря 2020 года по январь 2021 года участники организованной группы под руководством заведующего патологоанатомическим отделением ввели в заблуждение более 80 жителей региона о платной выдаче тел в ускоренном порядке.

В общей сложности медики и предприниматели получили от родственников умерших более 400 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску и Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону.

Правоохранители задержали 18 подозреваемых, в том числе организатора. Следователи провели обыски по месту жительства и работы задержанных и изъяли значимые для расследования предметы и документы.

Подозреваемые допрашиваются, решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения, отметили в СУ СК РФ по Брянской области. Предусмотренное законом наказание – до 10 лет заключения.