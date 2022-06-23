Завотделением роддома Брянской облбольницы № 1 Елена Сачкова стала заслуженным врачом РФ

Указ подписал президент Владимир Путин.

Заведующей акушерским обсервационным отделением родильного дома – врачу-гинекологу Брянской областной больницы № 1 Елене Сачковой присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Указ от 20 июня 2022 года № 385 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал в связи с большим вкладом Елены Сачковой в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

С получением высокой государственной награды ее поздравил губернатор Александр Богомаз. Он пожелал Елене Сачковой здоровья, счастья, добра и дальнейших успехов в труде на благо Брянской области и России.

Елена Сачкова возглавляет акушерское обсервационное отделение родильного дома Брянской областной больницы №1 без малого четверть века. Все эти годы областной роддом остается флагманом родовспоможения в регионе.