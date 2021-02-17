В Брянске задержали 22-летнего автоугонщика

Безработный молодой человек угнал Toyota и спрятал ее в кустах.

В Брянске 22-летнего безработного задержали по подозрению в угоне.

Как сообщает региональное УМВД, машину угнали у жителя поселка Кузьмино Брянского района. Владелец оставил иномарку на ночь незапертой, с ключами в салоне. Поздно вечером он услышал на улице шум и, выбежав на улицу, увидел, что машина исчезла.

Полицейские обнаружили автомобиль в трех километрах от дома – он был спрятан в кустах. По подозрению в угоне оперативники задержали 22-летнего жителя Брянска. Он планировал вернуться за Toyota, но решил не рисковать.

Ему грозит до пяти лет заключения.